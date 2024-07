Cinq ports marocains, dont Casablanca et Jorf Lasfar, seront dotés de centrales solaires photovoltaïques 

L’Agence nationale des ports (ANP) s’apprête à doter cinq ports de centrales solaires photovoltaïques. Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, il s’agit des ports de Casablanca, de Jorf Lasfar, d’Agadir, de Laâyoune et de Boujdour.

Quant au port de Lamhiriz, au sud de la ville de Dakhla et relevant de la commune de Bir Guendouz, il sera doté d’une station de dessalement alimentée en énergie renouvelable.

Pour accompagner ses projets en termes d’assistance technique, de coordination et de suivi des travaux, l’ANP avait lancé un appel d’offres qui s’est avéré infructueux. Les trois soumissionnaires ont été recalés après examen de leurs dossiers administratifs et techniques respectifs: Tanger Med Engineering, Novec et le groupement Setraya Ingénierie-CEH.

De ce fait, l’ANP se trouvera dans l’obligation de relancer, prochainement, le même appel d’offres pour ce marché estimé à un million de dirhams.