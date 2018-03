Comment le fisc américain va traquer 70 000 maroco-américains

La loi FATCA qui vise à lutter contre l’évasion fiscale des citoyens et résidents américains détenant des actifs financiers en dehors des États-Unis vient d’entrer en vigueur au royaume du Maroc. Désormais, toutes institutions financières, banques et assurances marocaines vont être dans l’obligation de tenir informé le fisc américain de la situation des comptes de leurs clients ouverts avant le 1er juillet 2014. Les comptes concernés sont ceux qui dépassent les 50 mille dollars pour les personnes physiques et 250 000 dollars pour les personnes morales seront communiqué à l’administration fiscale américaine. Sont concernés par le nouveau décret-loi, toute personne détenant un passeport américain, une Green Card et même un abonnement actif d’un téléphone portable ou fixe. La patrouille du « sheriff » américain risque donc de rafler Les citoyens américains vivant au Maroc, les binationaux et les résidents marocains aux Etats-Unis.