Comment le Maroc continue à prendre en charge les dépenses de dizaines d’imams et de religieux musulmans à Ceuta et Melilla

Le Maroc continue d’avoir une très grande influence religieuse dans les villes autonomes espagnoles de Ceuta et Melilla. Le ministère des Habbous et des Affaires islamiques du royaume du Maroc prend en charge le frais de fonctionnement de dizaines de mosquées et d’Imams au sein de deux villes situées dans le nord du Maroc.

Ainsi, selon des sources médiatiques espagnoles, les autorités de Rabat prennent en charge 34 mosquées et les salaires de 95 imams et guides religieux dans la ville de Ceuta. A Melilla, le Maroc s’occupe des dépenses de 17 mosquées et des salaires de 58 imams et guides religieux.

La population musulmane d’origine marocaine compte environ 48 % de la population des villes de Ceuta Melilla et se tourne vers le royaume chérifien pour ce qui est de la gestion de ses affaires religieuses.

Concernant la religion catholique, le nombre d’églises catholiques, tel qu’indiqué sur les sites internet des évêchés respectifs des deux villes, est de 6 à Melilla et de 13 à Ceuta.