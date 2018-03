La convention sur l’extradition avec la Russie est entrée en vigueur

La convention sur l’extradition des criminels signée entre le Maroc et la Russie le 15 mars 2016 est entrée en vigueur après sa publication au Bulletin officiel daté du 9 mars.

Cette convention a été signé, pour rappel, en présence du roi Mohammed VI et du président Poutine lors d’une visite officielle du souverain marocain en Russie. Elle a été paraphée par le ministre de la Justice et des libertés de l’époque, Mostapha Ramid et le ministre russe de la Justice, Alexander Konovalov. Cette convention permettra de faciliter l’extradition des criminels et personnes recherchées par les deux pays et ce dans les deux sens. Moscou, comme beaucoup de capitales mondiales, compte beaucoup sur le Maroc en matière de coopération judiciaire et de lutte contre le terrorisme.