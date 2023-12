Coopération policière inter-arabe: l’Algérie opte pour la politique de la chaise vide à la conférence de Tanger

Une autre absence qui n’est pas passée inaperçue à Tanger où s’est ouverte, ce mercredi 6 décembre, la 47ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sûreté. L’Algérie est le seul pays arabe à ne pas avoir répondu présent lors de ce grand conclave des polices et des services de sécurité arabes.

Étaient représentés à ce rendez-vous même les pays arabes traversant des moments difficiles et de graves crises internes comme la Libye, le Yémen et le Soudan et les travaux se sont ouverts en présence de hauts responsables sécuritaires internationaux dont le patron d’Interpol.

Sans la moindre explication, Farid Zineddine Bencheikh, directeur de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN algérienne) manquait à l’appel.

Ce haut responsable sécuritaire du pays voisin avait défrayé récemment l’a chronique quand des médias avaient révélé qu’il avait une résidence en France depuis 2015 dans un quartier chic de Paris tout en dirigeant la police de son pays.

Dans la capitale française, il se serait même lancé dans les affaires en investissant dans un hôtel avec bar et restaurant.