Coupe du Monde des clubs : Comment le Wali de Tanger, Mohamed Mhidia, a terni l’image du Maroc

C’est une véritable levée de boucliers contre le Maroc dans la presse internationale à cause d’une décision « irréfléchie » du Wali de Tanger, Mohamed Mhidia.

Avant le match d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs qui a eu lieu à Tanger, le wali Mohamed Mhidia a donné des ordres pour tuer les chiens errants dans la ville. Un scandaleux « massacre » qui a trouvé un large écho dans la presse internationale qui n’a pas hésité à qualifier le Maroc de pays « barbare ».

Le massacre de chiens errants décidé par le Wali et dénoncé par ONG de protection des animaux a terni la fête organisée par le Maroc. « La loi marocaine stipule qu’il est interdit d’empoissonner ou de tirer des chiens, mais le Wali a passé outre », s’insurge Salima Kadaoui, fondatrice SFT Anima Sanctuary et gérante d’un refuge dans la périphérie de Tanger qui abrite plus de 500 chiens errants.

En ordonnant l’abattage des chiens, le Wali Mohamed Mhidia a démontré les limites de la gestion technocratique. « Alors que le Maroc dépense des millions de dollars pour abriter des événements internationaux d’envergure, une décision irréfléchie suffit vent détériorer l’image du royaume », affirme à Maghreb-intelligence un élu de la ville.