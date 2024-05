Dakhla: la réhabilitation du réseau d’assainissement liquide confiée à la société Oumoujane Travaux pour 112 millions de dirhams

Un nouveau gros contrat accordé à la société Oumoujane Travaux à Dakhla. La société, basée à Marrakech, vient d’être chargée par la SDL Dakhla Aménagement et Développement de la réhabilitation du réseau d’assainissement liquide de la Perle du Sahara. Oumoujane Travaux aura droit, en contrepartie, à plus de 112 millions de dirhams.

La société marrakchie a déjà remporté plusieurs grands projets de travaux à Dakhla dont des chantiers au port de Dakhla Atlantique et des projets d’alimentation en eau potable.

Dakhla vit ces dernières années au rythme d’un développement socio-économique accéléré et s’est transformée en une sorte de chantier à ciel ouvert.

Des investisseurs nationaux et étrangers s’y précipitent au regard des extraordinaires opportunités qu’offre cette ville, également l’une des destinations touristiques préférées des touristes et surtout des amateurs et professionnels des sports nautiques.