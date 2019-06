De retour à Alger après un mois de fuite à l’étranger : quel accueil sera réservé à l’oligarque Benamor ?

Le milliardaire et oligarque algérien Mohamed Laïd Benamor sera de retour à Alger. Selon plusieurs sources concordantes, il est attendu dés demain lundi à l’aéroport international d’Alger. Le milliardaire sous enquête dans le sillage de la chute du régime Bouteflika a passé plus d’un mois à l’étranger. D’après plusieurs sources, il aurait été en « fuite » en attendant d’entamer des négociations avec des émissaires proches de l’institution militaire algérienne. Ces émissaires l’ont persuadé de rentrer au pays car sa fuite à l’étranger ne lui permettra jamais d’échapper aux poursuites de la justice.

Face à la menace d’un mandat d’arrêt international, Mohamed Laïd Benamor aurait décidé de revenir en Algérie et de négocier une « meilleure issue » à sa situation compliquée. En plus, il devra gérer les élections du futur président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), un poste qu’il continue d’occuper jusqu’à aujourd’hui en dépit de tous les soupçons de corruption et malversations qui pèsent à son encontre. Le retour de Benamor risque donc d’être retentissant. Affaire à suivre…