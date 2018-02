Les deux seigneurs PAM de Rabat inquiètent la Fédération de la Gauche

Brahim Moujahid et Abdennebi Bioui sont respectivement présidents au nom du PAM des régions de Khénifra-Béni Mellal et de l’Oriental, mais ils font plus parler d’eux à Rabat que dans leurs fiefs. La raison? A eux deux, ils ont remporté, par le biais de leurs sociétés respectives, l’essentiel des grands marchés lancés dans le cadre du projet « Rabat, ville lumière, capitale de la culture marocaine ». Un projet doté d’un budget de 90 millions de dirhams et qui devrait être finalisé en cette année 2018.

Les quatre conseillers de la FGD (Fédération de la gauche démocratique) se demandent comment ces deux élus ont réussi à avoir droit à tant d’égards. Leurs noms ont d’ailleurs été inclus dans la demande d’ouverture d’une enquête adressée, la semaine dernière, à la Cour des comptes par les élus de la FGD.