Diplomatie: le Maroc a trouvé le bâtiment qui va abriter sa nouvelle ambassade en Sierra Leone

Nasser Bourita l’avait promis début septembre et la diplomatie marocaine a tenu ses promesses. Lors d’un échange téléphonique entre Timothy Musa Kabba, ministre sierra-léonaise des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et Issam Taib, ambassadeur du Maroc en République de Guinée et en Sierra Leone (avec résidence en Guinée), le diplomate marocaine a annoncé que Rabat avait trouvé le bâtiment qui devait abriter l’ambassade du Maroc à Freetown et que cette chancellerie allait bientôt ouvrir ses portes.

Début septembre à Rabat, Nasser Bourita, en recevant Timothy Musa Kabba avait déclaré que le Maroc «ouvrira une ambassade en Sierra Leone avant la fin du mois en cours», ajoutant que le Royaume allait dépêcher à ce pays une délégation du ministère de l’Agriculture pour accompagner le projet important de production alimentaire lancé par le président Julius Maada Bio.

La Sierra Leone est l’un des pays africains qui ont toujours été en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et principaux soutiens du plan d’autonomie comme solution pour le conflit du Sahara.

Freetown, pour rappel, fait aussi partie des pays africains à avoir ouvert un consulat général à Dakhla, deuxième ville du Sahara occidental.