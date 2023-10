En 2022, l’Espagne a enregistré un déficit record de 1 milliard d’euros dans ses échanges agroalimentaires avec le Maroc

Les échanges agroalimentaires entre l’Espagne et le Maroc montrent un déficit pour l’Espagne d’environ de 1 milliard d’euros. En 2022, les exportations agroalimentaires marocaines vers l’Espagne ont augmenté en valeur et en volume. Cependant, bien que les exportations espagnoles vers le Maroc aient augmenté en chiffre d’affaires, le volume a légèrement diminué.

Les exportations agroalimentaires espagnoles vers le Maroc représentaient 1,6% des exportations globales de l’Espagne, tandis que les importations depuis le Maroc étaient de 3,9%. Le Maroc est le huitième plus grand fournisseur de l’Espagne et le douzième acheteur majeur.

L’Espagne est le principal marché du Maroc, représentant 22,7% de ses exportations. La France et les Pays-Bas suivent avec respectivement 16,7% et 7,3%. En revanche, l’Espagne se positionne comme le quatrième fournisseur du Maroc, précédé par la France, l’Argentine et le Brésil.

L’huile de soja domine les exportations espagnoles vers le Maroc. En ce qui concerne les importations espagnoles depuis le Maroc, les fruits et légumes tiennent une place prépondérante. Notamment, les importations de tomates ont surpassé 100 millions d’euros en 2022, en hausse de 31,5% sur deux ans.

Au niveau de l’UE, le Maroc a également un solde agroalimentaire positif de 618 millions d’euros en 2022, malgré une baisse de 63,9% par rapport à l’année précédente. L’UE exporte surtout du blé, de l’huile de soja et de l’orge vers le Maroc. Les produits marocains les plus exportés vers l’UE sont les tomates, dont les ventes ont atteint 824 millions d’euros en 2022, surpassant les mollusques et d’autres fruits.