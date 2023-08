En pleine sècheresse, le Maroc de battre des niveaux records d’exportation d’avocats vers l’Allemagne  

Le Maroc a sensiblement augmenté ses exportations d’avocats vers l’Allemagne, souligne EastFruit. Malgré une terrible crise hydrique, les exportations d’avocats, un « fruit hyrivore », vers le marché allemand ont plus que quadruplé depuis la campagne commerciale 2016/17 (juillet-juin), atteignant 5 000 tonnes d’une valeur de 17 millions de dollars américains.

Les exportateurs marocains d’avocats ont établi des records consécutifs de volumes de ventes au cours des dernières saisons. Les exportations totales ont plus que quadruplé au cours des six dernières années et le Maroc est devenu le neuvième exportateur mondial d’avocats, affirment-ils.

D’ailleurs, la saison en cours n’a pas fait exception et le Maroc a exporté 45 000 tonnes d’avocats d’une valeur de 139 millions de dollars entre juillet 2022 et mai 2023. En outre, les exportateurs marocains ont élargi leur zone de distribution. Alors qu’il y a six ans, il y avait 19 pays importateurs, ce nombre est aujourd’hui passé à 25. L’Espagne, la France et les Pays-Bas représentent la plus grande part des exportations totales d’avocats du Maroc.

Beaucoup de voix e sont élevées ces derniers mois pour dénoncer la propagation de cultures très gourmandes en eau destinées à l’exportation dans un pays en grave situation de stress hydrique.