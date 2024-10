En remplaçant ses C-130 obsolètes, le Maroc renforce ses capacités industrielles en optant pour le C-390 Millennium d’Embraer

Le contrat que l’armée royale de l’air marocaine s’apprête à conclure avec le constructeur brésilien d’avions Embraer comprend, en plus de l’acquisition de l’avion de transport C-390 Millennium, une éventuelle collaboration industrielle.

D’après des sources brésiliennes fiables, bien qu’une production locale à grande échelle n’ait pas encore été confirmée, il existe de forts indices qu’un assemblage ou une fabrication partielle pourrait avoir lieu au Maroc. Cela s’inscrirait dans la stratégie habituelle du Brésil, qui consiste à offrir des transferts de technologie et des accords de production conjointe à ses clients exportateurs.

Des accords similaires avec des pays comme le Portugal incluent le partage de technologies, ce qui suggère que le Maroc pourrait chercher à obtenir des conditions analogues pour renforcer ses propres capacités industrielles.

Embraer est d’autant plus intéressé par cette opportunité, car le transporteur national marocain, Royal Air Maroc, envisage d’acquérir des avions Embraer pour étoffer sa flotte moyen-courrier. Cela pourrait créer des synergies technologiques entre les deux projets.

Le remplacement des anciens avions C-130, utilisés par les FAR depuis plusieurs années, est devenu une priorité urgente. Toutefois, le choix du C-390 a surpris de nombreux observateurs. En mars dernier, lors d’une première évaluation du C-390, le Maroc a rapidement manifesté un fort intérêt pour cet avion de transport de pointe.

Récemment, un C-390 arborant les couleurs et le drapeau marocains a été présenté lors d’un événement officiel destiné à un groupe potentiel de pays utilisateurs. Les négociations entre le Maroc et le Brésil pour l’acquisition de ces avions semblent progresser rapidement.

L’Embraer C-390 Millennium se distingue comme un avion de transport militaire multimission moderne, conçu pour concurrencer des avions plus établis comme le Lockheed C-130 Hercules. Grâce à son ingénierie avancée et à ses technologies de pointe, il offre une alternative attractive pour les pays cherchant à moderniser leurs flottes avec des appareils plus efficaces et polyvalents.

Équipé de deux turboréacteurs à double flux IAE V2500-E5, le C-390 produit une poussée de 31 330 livres et atteint une vitesse maximale de 870 km/h, le rendant nettement plus rapide que le C-130. Cet avantage est crucial pour les missions tactiques où la rapidité est essentielle. L’avion dispose d’une autonomie opérationnelle de plus de 6 000 km sans charge utile et d’environ 2 800 km à pleine charge, offrant une portée remarquable pour les opérations militaires et humanitaires.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du C-390 est sa capacité de charge utile, qui le place en tête de sa catégorie dans le domaine du transport aérien moyen. Il peut transporter jusqu’à 26 tonnes, soit environ 57 320 livres, qu’il s’agisse de véhicules, d’hélicoptères ou de troupes. La soute de l’avion est conçue pour faciliter un chargement et un déchargement rapides grâce à son fuselage spacieux, sa rampe arrière et sa capacité à gérer des charges surdimensionnées, offrant un avantage décisif lors des opérations de secours d’urgence ou des déploiements de troupes dans des situations de crise.

Dans l’ensemble, le C-390 Millennium combine vitesse, polyvalence et avionique moderne, ce qui en fait un choix solide pour les pays désireux d’améliorer leurs capacités de transport aérien tactique. Sa technologie avancée, son adaptabilité opérationnelle et ses coûts de cycle de vie réduits en font un sérieux concurrent sur le marché du transport militaire international. Cela est particulièrement vrai pour des pays comme le Maroc, qui cherchent à renforcer leurs capacités de défense et de logistique stratégique.