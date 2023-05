Energies renouvelables: au Maroc, le ministère de l’Intérieur se met au vert

C’est un grand chantier qu’est en train de mener le ministère de l’Intérieur au Maroc en matière de recours aux énergies renouvelables. Le département que dirige Abdelouafi Laftit s’est fixé comme objectif de faire tourner ses services aux énergies renouvelables en misant le maximum sur le photovoltaïque.

L’un des plus grands marchés dans ce sens, et qui a été alloué récemment, vise l’installation d’un système photovoltaïque pour produire l’électricité nécessaire aux bâtiments composant l’annexe du ministère de l’Intérieur au quartier Hay Riad à Rabat. Ce marché a été attribué à la célèbre société de travaux publics Jet Contractors pour un coût de plus de 4,3 millions de dirhams.

Signalons que ce n’est pas une première au Maroc de voir des institutions publiques recourir aux énergies renouvelables pour leurs besoins.

Le Parlement a donné l’exemple il y a plus d’une année en installant sur ses terrasses des panneaux solaires lui fournissant près de 50% de ses besoins en électricité.