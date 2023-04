La reconnaissance internationale pour le fonds souverain marocain Ithmar Capital désormais consacrée

Le fonds souverain du Maroc, Ithmar Capital est l’objet connaît depuis quelques temps un véritable essor et fait même l’objet d’une reconnaissance internationale par ses pairs.

Ainsi, Ithmar Capital a été porté en janvier 2022 à la présidence du du Forum international des fonds souverains (IFSWF), organe comprenant 48 fonds souverains membres dont les actifs sous gestion sont estimés à 4.600 milliards de dollars.

Le fonds marocain a par la suite fondé et structuré l’Africa Sovereign Investors Forum (ASIF) en juin 2022 lors d’une grande conférence inaugurale pour laquelle le roi Mohammed VI a bien voulu adresser un message aux participants, appelant à « une véritable industrie africaine de l’investissement, à même de garantir une mobilisation massive et pérenne de capitaux et d’assurer une intégration effective aux marchés financiers. ».

Obaid Amrane, Directeur General de Ithmar Capital, enchaîne les reconnaissances tant nationales qu’internationales. Il a récemment été nommé membre du Groupe d’Experts de Haut Niveau (HLEG) de la Commission européenne en charge de la réflexion sur l’accélération des financements durables, il est également le nouveau Président président du Cluster EnR.