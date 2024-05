Europhan, l’initiative audacieuse du Groupe marocain Laprophan pour conquérir le marché pharmaceutique européen

Le Groupe Laprophan, une figure de proue de l’industrie pharmaceutique africaine depuis sa fondation en 1949, annonce le lancement d’Europhan. Cette nouvelle entité, fruit de l’acquisition stratégique du site de Monts en France, constitue une percée majeure sur le marché pharmaceutique européen et atteste de la transformation du groupe en un conglomérat pharmaceutique d’envergure internationale.

Europhan incarne les ambitions internationales du Groupe Laprophan en tant qu’entité pharmaceutique européenne autonome. Son objectif principal est de contribuer de manière significative à l’amélioration de la santé à l’échelle mondiale. Tout en faisant partie intégrante du Groupe Laprophan, Europhan bénéficie d’une autonomie opérationnelle lui permettant de se concentrer sur les spécificités du marché européen.

L’une des principales missions d’Europhan est de renforcer la souveraineté sanitaire européenne en relocalisant des médicaments essentiels soumis à des pénuries ou à une forte demande depuis la pandémie de Covid-19. Cette initiative s’appuie sur l’expertise d’Europhan dans les domaines des antibiotiques et des solutions injectables, ainsi que sur les nombreux brevets détenus par le Groupe Laprophan, leader en recherche et développement pharmaceutique en Afrique.

L’acquisition du complexe industriel de Monts, précédemment détenu par Recipharm, constitue une étape décisive pour le Groupe Laprophan. Elle fait suite à l’acquisition d’Amanys Pharma, qui a considérablement élargi la portée internationale du groupe et renforcé son engagement en faveur de l’accès aux médicaments de qualité et de la santé publique.

Le laboratoire Europhan capitalise sur l’expertise accumulée par le Groupe Laprophan, bénéficiant d’un réseau étendu comprenant plus de 1000 collaborateurs qualifiés et des filiales, succursales ou bureaux en Afrique, en Inde et aux Émirats arabes unis, ainsi que de partenariats solides avec des laboratoires pharmaceutiques de renommée mondiale.