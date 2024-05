Eurostars Hotel Company, un nouvel hôtelier espagnol séduit par la destination « Maroc » avec l’ouverture de 3 hôtels

La fièvre « Maroc » s’est définitivement emparée des groupes hôteliers espagnols. Après les groupes Barceló, Riu, Iberostar et Meliá, c’est autour de la division hôtelière du Grupo Hotusa de lorgner le royaume chérifien.

La marque Eurostars du Grupo Hotusa fera ses débuts au Maroc, vingtième pays où elle sera présente, avec trois nouveaux hôtels quatre étoiles à Casablanca.

Ainsi, l’Eurostars Casa Anfa, situé dans le nouveau centre névralgique de Casablanca, ouvrira ses portes à l’automne prochain, tandis que l’Eurostars Californie le fera en hiver et que l’Exe Zerktouni sera prêt à lami-2025.

Cet engouement des hôteliers ibériques se concrétise par l’expansion du groupe Barceló qui neuf hôtels dans six villes différentes (Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger) avec 150 millions d’euros d’investissements dans l’acquisition, la rénovation et le repositionnement de plusieurs hôtels.

De son côté, Riu possède six hôtels, tous en alliance avec le groupe marocain Tikida, avec qui il travaille depuis ses débuts dans ce pays d’Afrique du Nord en 2002.

Iberostar est également présente, avec trois hôtels de vacances totalisant 1 273 chambres, alors que Meliá se positionne avec un seul hôtel à Marrakech.