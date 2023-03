Excédés par la politique de Netanyahou, des Israéliens veulent s’installer définitivement au Maroc

En profond désaccord avec la politique de Benjamin Netanyahu et mécontents de la crise que traverse l’Etat hébreu, plusieurs Israéliens ont manifesté leur intention de quitter définitivement leur pays pour s’installer ailleurs.

Selon des sources israéliennes, le Maroc figure parmi les choix qu’aurait fait cette catégorie de ressortissants de l’Etat hébreu.

Ils avancent que ce choix, en plus d’autres destinations comme le Portugal ou la Pologne, s’explique par la qualité de vie, la stabilité et la facilité de s’établir et d’obtenir un passeport.

Selon des statistiques non officielles, le nombre des Israéliens de descendance marocaine dépasserait les 800.000 avec un fort attachement au Royaume du Maroc, terre de leur naissance ou de la naissance de leurs aïeux.

D’ailleurs, les choses sont devenues plus évidentes depuis la signature des Accords d’Abraham et la reprise des relations entre le Maroc et Israël.