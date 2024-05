Exclusif. Abdelmadjid Tebboune menace Paris d’annuler sa visite si la France ne lui restitue pas plusieurs biens historiques

Encore des troubles en perspective pour les relations franco-algériennes. Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a clairement menacé d’annuler sa visite prévue vers la fin de l’année 2024 à Paris si les autorités françaises refusent de se plier à ses exigences concernant la restitution de plusieurs précieux biens historiques subtilisés durant la longue colonisation française en Algérie. Selon des sources algériennes bien informées, Abdelmadjid Tebboune a chargé son bras-droit et directeur de cabinet Boualem Boualem, en visite discrètement à Paris au début de ce mois de mai, d’envoyer un message clair et net à des interlocuteurs officiels de l’Elysée que la visite d’Etat du président algérien à Paris prévu « fin septembre, début octobre » est sérieusement compromise si la liste des biens historiques que l’Algérie veut à tout récupérer auprès de la France n’est pas validée ou officiellement acceptée par le gouvernement français.

Selon nos sources, dans cette liste figure de très précieux objets historiques ayant appartenu à l’Emir Abdelkader à l’image de deux sabres dont celui le sabre de la capitulation de l’Emir en 1847 après 15 ans de vive résistance aux colonisateurs français. Sur cette liste, attestent nos sources, nous retrouvons également le fameux canon Baba Merzoug. En juillet 1830, dès les premiers jours de la chute d’Alger, ce canon avait été saisi et expédié comme précieux trophée de guerre à Brest en Bretagne. Le canon a été rebaptisé La consulaire, en mémoire de deux consuls Français à Alger tués après avoir été propulsés par ce canon. C’est la prise à laquelle l’armée française attachait le plus grand prix.

Il s’avère que les autorités françaises ne semblent très enthousiastes à restituer à l’Algérie tous les objets réclamés par Abdelmadjid Tebboune. Aucun consensus n’a été encore trouvé entre Alger et Paris pour surmonter les divergences dans ce dossier. Et cette situation énerve particulièrement un Tebboune pressé d’arracher des compromis historiques à la France, ancienne puissance coloniale. Il n’est pas question pour le Président algérien de partir à Paris s’il ne revient pas au pays avec entre ses mains des trophées » très prestigieux qui feront de lui le Premier et Seul Président algérien à avoir repris le patrimoine historique pillé par l’ancien colonisateur. Un exploit qui lui garantira la gloire éternelle. En attendant que les blocages juridiques soient levés en France pour satisfaire la requête algérienne, Abdelmadjid Tebboune semble disposé à reporter encore une fois sa visite à Paris, voire la geler momentanément.