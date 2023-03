Exclusif. Alger prépare une nouvelle stratégie de lobbying au sein du Parlement Européen en faveur du Polisario 

Les autorités algériennes s’apprêtent à lancer une nouvelle stratégie de lobbying qui ciblera le Parlement Européen. Une nouvelle stratégie qui vise à renforcer l’influence du Polisario et de la cause du « Sahara Occidental » au sein des rangs des eurodéputés.

Selon nos informations, Alger a consenti à débloquer un budget important pour financer plusieurs collectifs et associations « sahraouies » établies en France et en Belgique pour permettre l’organisation de rassemblements dénonçant « l’occupation marocaine » du Sahara Occidental. Il est question, d’après nos sources, d’organiser cycliquement plusieurs rassemblements à Bruxelles et Strasbourg devant les sièges du Parlement Européen.

Cette nouvelle stratégie algérienne cherche à profiter amplement des tensions politiques opposant le Parlement Européen au Maroc pour replacer la question du Sahara Occidental sur l’échiquier politique européen. Les représentants du front Polisario ambitionnent également à renforcer ses relations avec de nombreux députés européens et envisagent d’organiser une série de rencontres et de réunions de travail pour les sensibiliser sur les dangers de « l’occupation marocaine ».

L’objectif de cette nouvelle approche est de convier les députés du Parlement Européen à revoir leur position à l’égard du conflit autour du « Sahara Occidental » en surfant sur l’actuelle « vague anti-marocaine » qui a déferlé sur l’Europe depuis le déclenchement du scandale « Maroccogate ». Une conjoncture jugée exceptionnellement favorable pour lancer des offensives anti-marocaines dans l’espoir de rallier à la cause du Polisario le plus grand nombre possible de députés européens ayant voté récemment des résolutions anti-marocaines.

Selon nos informations, les grands axes de cette nouvelle stratégie ont d’ores et déjà été façonnés et il ne reste que les dernières retouches avant sa discrète mise en œuvre.