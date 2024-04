Les services de l’Ambassade des Etats-Unis à Alger ont lancé d’intenses recherches et une discrète enquête sur les activités financières d’une association caritative affiliée au parti islamiste algérien le MSP, anciennement appelé Hamas jusqu’au début des années 2000, a-t-on pu apprendre auprès de plusieurs sources concordantes. Cette association s’appelle El Baraka et elle s’est démarquée ces dernières semaines par de fortes activités de collectes de fonds, de dons pour les acheminer par la suite jusqu’à Gaza et la Palestine. Portée et dirigée essentiemment par les militants du parti islamiste algérien le MSP anciennement dirigée par Abderrazak Makri, l’un des leaders politiques algériens les plus hostiles aux intérets des Etats-Unis en Algérie, l’association El Baraka a collecté des fonds provenant du Zakat El Fitr, une obligation religieuse dans l’islam, spécifique au mois de Ramadan. Il s’agit d’une contribution financière que les musulmans doivent offrir pour soutenir les plus démunis, notamment ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins alimentaires pendant la fête de l’Aïd El-Fitr, marquant la fin du jeûne. Des sommes colossales auraient été ainsi collectées à cette occasion pour les envoyer directement, via des canaux qui restent obscurs et indéterminés, jusqu’à Gaza où les relais du Hamas palestinien vont ensuite se charger de récupérer ses fonds pour les gérer sans faire preuve d’une grande transparence. Or, les activités très remarquées de l’association El Baraka ont fini par provoquer l’exaspération de la Présidente du CroissantRouge Algérien, Ibtissem Hamlaoui, une personnalité influente au sein du régime algérien qui entretient des liens étroits avec certains conseillers du Président Abdelmadjid Tebboune ainsi qu’avec des hauts gradés de l’institution militaire algérienne. Sur les réseaux sociaux, Ibtissem Hamlaoui s’en est prise violemment aux militants et activités de l’association El Baraka les accusant collecter des fonds qui pourraient être détournés vers « des mercenaires via des courtiers de la guerre ».

Les déclarations d’Ibtissem Hamlaoui ont soulevé des doutes quant à la transparence des activités financières de l’association El Baraka. Certains individus, identifiés comme membres de l’association, ont ensuite été accusés par plusieurs journalistes et internautes algériens d’amasser de l’argent et de le transférer au mouvement Hamas, classé comme terroriste par les Etats-Unis et plusieurs pays occidentaux partenaires du régime algérien, notamment en raison de dimension islamiste entièrement assumée de l’association El Baraka. Ces accusations ont attiré l’attention de l’ambassade américaine à Alger qui a mobilisé ses services et diplomates pour vérifier la véracité de ces allégations, en particulier en ce qui concerne la destination réelle des fonds et leur éventuel soutien aux activités armées du Hamas. Au regard de la position officielle de l’Algérie sur la guerre déchirant depuis des longues semaines la Palestine, cette affaire a pris rapidement des relents politiques inquiétants à Alger car les diplomates américains redoutent une complicité entre l’association El Baraka et l’État algérien dans le transfert de fonds au mouvement du Hamas. En clair, l’ambassade US à Alger veut s’assurer que le pouvoir algérien n’utilise pas cette association islamiste comme « relai intermédiaire » permettant d’acheminer des aides financières conséquentes au Hamas palestinien. Il est crucial de noter que cette affaire faites de rumeurs et allégations très malsaines survient dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires dans la région notamment en Algérie où une sensible élection présidentielle anticipée est prévue le 7 septembre prochain. Une échéance qui inquiète fortement les Etats-Unis dont les dirigeants accordent en ce moment à l’Algérie une attention particulière à cause de l’impact d’une éventuelle crise dans ce pays sur toute une région assise sur un dangereux volcan : le Maghreb et l’Afrique du Nord.