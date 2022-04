Exclusif: alliance entre les géants du BTP marocain SGTM et STAM

Deux géants marocains des travaux publics viennent de sceller une alliance stratégique, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées. Il s’agit de la Société générale des travaux au Maroc (SGTM de la famille Kabbaj) et de la Société marocaine des travaux agricoles (STAM, fondée en 1965 par Louis Baudrand).

Cette alliance entre les deux groupes, scellée en date du 7 février 2022, donne naissance à un Groupement d’intérêt économique (GIE) dénommé Groupement GIE STAM SGTM.

Les deux entités vont collaborer, affirment nos sources, dans tous les segments de leurs activités respectives.

Le siège de ce nouveau groupement est sis au boulevard Zerktouni qui abrite par ailleurs les quartiers généraux des deux groupes.

Quant à la gouvernance, il a été décidé de confier la gestion de ce groupement, pendant un mandat de trois ans, à un conseil d’administration où les deux groupes sont représentés à égalité. Pour la SGTM, on retrouve le patriarche M’Hammed Kabbaj, Hamza Kabbaj et Mohamed Ali Kabbaj, alors que la STAM est représentée par Louis Laurent Baudrand, Mostafa Raji et Rachid Mchichi Alami.

Le nouveau groupement, selon nos sources, n’a pas encore été inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce de Casablanca.