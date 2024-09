Exclusif. Au Maroc, l’ancien international français Djibril Cissé prend les commandes de la DJ Académie

L’ancien footballeur professionnel français d’origine ivoirienne et guinéenne, qui s’est converti en DJ, a été désigné récemment gérant pour une durée indéterminée de la DJ Académie, une société basée à Rabat.

Selon nos sources, Djibril Cissé a fait son entrée dans le tour de table de cette société en compagnie de plusieurs proches et membres de la famille. Sauf que ni le capital social, ni la nature des activités n’ont été précisées, sinon que c’est une structure qui va former les futurs DJ.

L’ancien joueur de l’équipe de France est un amoureux du Maroc et surtout de Marrakech où il séjourne fréquemment.

Ayant abandonné les crampons pour les platines, il enchaîne les spectacles en France et ailleurs. Mais, à 43 ans, il fait surtout de fréquentes comparutions devant la justice: pour violences conjugales, mais aussi, affaire la plus récente, pour blanchiment d’argent et fraude fiscale.

Mercredi dernier, il devait comparaître devant un tribunal de Bastia en Corse qui requiert, à son encontre, un an de prison avec sursis et 100.000 euros d’amende. Le verdict sera rendu le 13 novembre prochain.