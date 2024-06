Exclusif. Au Maroc, les autorités exproprient la mère de Mohamed Ben Zayed, président des Emirats arabes unis

Pour les besoins en foncier de cette LGV, les autorités ont décidé d’exproprier plusieurs lots de terrains situés à la commune Oued Cherrat dans la province de Benslimane entre les points kilométriques 270-352 et 280-500.

Parmi les dizaines de personnes et entités concernées par cette expropriation, on retrouve Fatima bint Mubarak Al Ketbi, veuve du fondateur des Emirats, Cheikh Zayed, et mère de l’actuel président Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Selon des documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence, il s’agit de trois lots de terrain agricoles abritant quelques constructions.

Fatima bint Mubarak Al Ketbi est la troisième épouse de Feu Cheikh Zayed. Elle l’avait épousé en 1960 quand il était encore gouverneur d’El Aïne.

Femme très respectée aux Emirats et ailleurs, Fatima bint Mubarak Al Ketbi est surnommée Oum Al Imarat (Mère des Emirats). Véritable érudite, elle a été et est toujours active dans le travail associatif et caritatif surtout en ce qui concerne les questions liées aux femmes et aux enfants.