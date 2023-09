Exclusif. Au Maroc, Salwa Akhannouch se lance dans la restauration, la restauration rapide, la gestion de fonds de commerce et le commerce des équipements médicaux

Salwa Boulahjoul Idrissi Akhannouch, célèbre femme d’affaires et épouse du chef du gouvernement marocain, ajoute une autre corde à son arc.

La fondatrice et présidente du groupe Aksal a en effet créé en date du 14 juin dernier une nouvelle société dénommée AKS Mode et qu’elle a inscrite au registre de commerce de Casablanca le 31 juillet 2023.

À associé unique, soit Madame Akhannouch, AKS Mode est dotée d’un capital social de 100.000 dirhams. La nouvelle société est spécialisée en restauration, restauration rapide, achat, création et gestion de fonds de commerce dans le domaine de la restauration.

Mais il s’agit aussi d’un véritable fourre-tout si l’on ajoute à ces activités l’achat, la vente, l’import et export de vêtements pour tous sexes confondus en plus du commerce des produits de beauté et des produits d’entretien personnel. Cerise sur le gâteau, cette nouvelle société sera aussi habilitée à faire du commerce des équipements médicaux.

Salwa Akhannouch figure depuis plusieurs années dans le classement des 100 femmes les plus influentes du prestigieux magazine Forbes.