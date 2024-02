Exclusif. Au Maroc, une hausse généralisée sur les vins, bières et alcools à partir du 15 février 

Vins, bières et alcools de toutes les sortes vont voir leurs prix augmenter à partir du 15 février 2024, apprend Maghreb-Intelligence auprès des professionnels. Les hausses les plus significatives concernent les alcools forts comme le gin, la vodka et le whisky avec une majoration allant de 50 à 100 dirhams par bouteille, expliquent nos sources.

Dans l’actuelle Loi des finances, promulguée et en vigueur depuis le 1er janvier, le gouvernement a imposé une TIC (Taxe intérieure de la consommation) de 30.000 dirhams par hectolitre sur les alcools destinés à la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l’alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l’alcool et autres spiritueux. Ce qui fait une TIC de 300 par litre à l’état pur.

Quant aux bières, elles seront désormais taxées à 1.500 dirhams le hectolitre (15 dirhams par litre), contre 2.000 dirhams le hectolitre de vins, soit 20 dirhams par litre.

Selon les prévisions de la Loi des finances de cette année, le gouvernement marocain compte récolter plus de 62 millions de dirhams en tant que frais des licences sur les débits de boissons.

La TIC sur les alcools et le tabac reste l’une des principales recettes du Budget général de l’Etat avec, respectivement, des montants qui dépassent les 11 et 12 milliards de dirhams. Tchin-tchin!