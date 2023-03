Les autorités algériennes préparent secrètement le lancement d’une initiative inédite et extravagante pour déstabiliser le voisin marocain considéré encore et toujours comme l’ennemi juré par le pouvoir aux commandes du pays. Il s’agit de lancer une nouvelle guerre de communication visant à déstabiliser le Maroc sur la scène internationale en contribuant à noircir son image afin de lui coller l’image d’un pays « infréquentable ». Et pour ce faire, des « officines » du pouvoir algérien ont pensé à un plan qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre : recruter et mobiliser des vloggeurs occidentaux dans le but de les rémunérer pour produire des contenus négatifs sur le Maroc en mettant en exergue des fléaux sociaux et politiques afin de dissuader les visiteurs étrangers de percevoir positivement l’image du Maroc dans le monde.

Le projet est plus que sérieux : des agences de communication algériennes ont été instruites discrètement par des officiers des services de sécurité et des fonctionnaires de cellules de veille mises en place par le ministère algérien des Affaires Etrangères afin de « promouvoir l’image de l’Algérie à l’étranger » au détriment de celle du Maroc voisin qui doit être perçu par l’opinion publique internationale comme un pays maléfique et déstabilisateur.

Les agences de « com » algériennes ont été invitées à identifier et prendre contact avec des vlogguers occidentaux notamment français pour leur proposer des « cachets » dans le but de diffuser des contenus péjoratifs qui mettent en avant les inégalités sociales au Maroc, les revers du tourisme de masse comme le tourisme sexuel et l’exploitation des enfants mineurs ainsi les aspects sociaux révélant l’ampleur de la pauvreté dans le royaume chérifien.

Il s’agit bel et bien d’une nouvelle stratégie de guerre de communication et de psychologie dans laquelle le régime algérien veut surfer sur la vague anti-Maroc qui a émergé en France et en Europe dans le sillage des supposés scandales du Parlement Européen et des dénonciations sévères dont a fait l’objet le Maroc dans les colonnes de la presse européenne et française. Et pour ce faire, il veut trouver un moyen de communication original consistant à adresser des messages digitaux à un public jeune et consommateurs des contenus suscitant le buzz sur les réseaux sociaux.

Selon nos sources, ce projet a émergé à la suite du franc succès de la mobilisation de plusieurs vloggeurs français qui fait des voyages successifs en Algérie tout au long de l’année 2022 pour produire des contenus et vidéos promotionnelles en faveur de l’Algérie et de ses atouts touristiques. D’après nos sources, les vloggeurs français les plus célèbres ont été pris en charge et invités cordialement par les autorités algériennes pour les utiliser comme un tremplin publicitaire permettant d’améliorer l’image de l’Algérie auprès de l’opinion publique européenne. Aujourd’hui, Alger veut utiliser cette même arme fatale médiatique contre son rival marocain.