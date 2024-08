Exclusif. Dans le Souss, le Maroc va régénérer des milliers d’hectares de l’arganier 

C’est inédit et le Maroc semble déterminé à préserver un véritable trésor: l’arganier, arbre endémique au Royaume qui fait vivre, avec ses différentes filières, plus de 2,5 millions de personnes.

Concrètement, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) prépare une opération de régénération de grande envergure dans les régions du Souss: Tiznit, Agadir-Idda Outanane, Chtouka Aït Baha et Taroudant. Cette opération concerne un total de 2.418 hectares de l’arganier répartis entre les régions précitées et déclinés en 22 lots.

Ainsi, il s’agit de régénérer, par exemple, 223 hectares de l’arganier à Asdim relevant de la collectivité territoriale de Rasmouka dans la province de Tiznit. Dans la région de Taroudant, il est question de régénérer 50 hectares d’arganier à la commune de Tafingoult, l’une des communes durement affectées par le séisme du 8 septembre 2023.

Sauf que tous les lots objet de plusieurs appels d’offres ne trouvent pas toujours preneurs. Pour Chtouka Aït Baha et Taroudant, 1 seul lot sur 6 a été alloué. Pour ce qui est du coût, cela varie entre 1 million et près de 4 millions de dirhams selon la superficie à régénérer.