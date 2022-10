Exclusif. De nouveaux budgets débloqués par l’Algérie pour soutenir l’action du Polisario auprès des organismes internationaux 

Le gouvernement algérien a débloqué des financements importants pour financer un intense lobbying du front Polisario auprès de plusieurs influents organismes internationaux relevant de l’organisation des Nations Unies ou des ONG internationales qui rayonnent dans le monde entier. Selon nos informations, un nouveau financement de près de 6 millions de dollars USD a été débloqué au profit de représentants diplomatiques du front Polisario à l’étranger pour préparer et mettre en place plusieurs activités destinées à influencer et inciter les organismes internationaux à condamner le Maroc pour son « occupation » illégale du territoire du Sahara Occidental ainsi pour accabler les autorités marocaines pour leur supposée répression des droits de l’homme dans cette région que l’Algérie souhaite « indépendante » et détachée du territoire marocain.

Selon nos informations, les actions de lobbying les plus importantes vont cibler en premier lieu la Fédération internationale des droits de l’Homme, l’Organisation internationale contre la torture et le Service international des droits de l’Homme.

Le programme du lobbying du Polisario va viser ensuite plusieurs fondations ou ONG basées en Espagne afin de contrecarrer la politique de l’actuel gouvernement espagnol favorable aux propositions marocaines dans le conflit du Sahara Occidental. D’importantes initiatives sont également prévues en France auprès de plusieurs organisations de défense des Droits de l’Homme afin d’affaiblir la position du Maroc dans ce pays européen où les dirigeants politiques ont établi récemment une nouvelle alliance avec le régime algérien.

Les autres actions de lobbying sont prévues en Amérique Latine et certains pays asiatiques où l’Algérie et le front Polisario espèrent internationaliser la « cause du Sahara Occidental » afin de discréditer la position marocaine dans ce dossier sensible. Nous reviendrons dans nos prochaines publications sur cette intense opération de lobbying en publiant de nouvelles informations détaillées.