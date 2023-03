Exclusif. Des cercles proches du régime algérien veulent organiser une marche en faveur de Tebboune dans les rues… de Paris 

Une initiative inédite est en cours de préparation dans les laboratoires du pouvoir algérien. Des lobbyistes proches d’Alger et établis en France ont été contactés et invités à préparer la mobilisation de collectifs de la diaspora algérienne, de migrants algériens ou d’associations communautaires favorables à l’Algérie en vue de l’organisation d’une marche à la gloire du bilan d’Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, dans les rues.. de la capitale française Paris. C’est un projet très sérieux sur lequel travaille d’ores et déjà plusieurs lobbyistes acquis à la cause du régime algérien. Des lobbyistes franco-algériens ou établis en France qui se sont lancés dans cette mission pour concrétiser ce projet extravagant : une grande marche de soutien au Président algérien dans les rues de Paris.

A travers cette initiative, le clan Tebboune veut prouver aux autorités françaises que l’opposition exilée sur le sol français n’exerce pas une emprise absolue sur la diaspora algérienne, la première communauté de ressortissants étrangers en France. L’autre but recherché par le régime algérien est de préparer le terrain à la campagne pour le deuxième mandat présidentiel que Tebboune veut briguer en 2024.Et la France est le ring privilégié du pouvoir algérien pour lancer ce projet de reconduction Abdelmadjid Tebboune pour 5 années supplémentaires à la tête de l’Etat algérien. Emmanuel Macron et l’Elysée subissent d’énormes pressions depuis la fin de l’année 2022 pour exprimer un franc soutien aux ambitions futures d’Abdelmadjid Tebboune. Mais des pans entiers de l’establishment français demeurent hostiles à un alignement accentué de la France sur les intérêts du régime Tebboune en raison de sa profonde fébrilité et de son instabilité permanente.

A travers cette marche dans les rues de Paris, le système Tebboune veut prouver à l’Elysée qu’il est le véritable maître de l’Algérie et qu’il faudra composer avec lui pour concevoir l’avenir des relations franco-algériennes. Selon nos sources, le projet de cette marche devrait aboutir au cours de ce mois de mars en bouclant tous les préparatifs nécessaires avec les dossiers administratifs contenant les demandes d’autorisation qui seront soumises à la Préfecture de Police de Paris pour permettre l’organisation de cette marche pro-régime algérien. D’autres sources avancent la date du mois de mai pour jeter les jalons de « cette marche de soutien » en prévision de la visite d’Etat de Tebboune à Paris.