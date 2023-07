Exclusif. Des dizaines de cas de Covid-19 parmi les pèlerins marocains de retour des Lieux saints

Un vent de panique a soufflé sur les services médicaux accompagnant la délégation officielle marocaine aux Lieux saints. Sur place, des dizaines de cas de Covid-19 ont été détectés chez les pèlerins marocains, surtout parmi les plus âgés.

Selon nos sources, aucune mesure particulière de retour au Maroc. Les cas positifs se sont vu prescrire le protocole de traitement d’usage et aucun patient n’a été confiné. Comme on n’a déploré aucun décès parmi les cas positifs.

«On n’allait pas gâcher la joie des pèlerins de retrouver leurs familles en décidant de confiner les cas positifs», nous explique une source médicale.

34.000 Marocaines et Marocains ont pris part cette année au grand pèlerinage, soit le même quota d’avant-pandémie. Constitué de 51% de femmes, ce contingent comprenait aussi 15% de personnes âgées de 80 ans et plus.

La délégation officielle a été présidée par Mustapha Baitas, ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile.