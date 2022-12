Exclusif. Des supporters algérois favorables au Maroc arrêtés et menacés par la police de Tebboune

L’affaire n’a jamais été ébruitée et les médias algériens n’ont jamais osé en parler par peur de susciter le courroux des autorités judiciaires et des services de sécurité. Plusieurs supporters algériens ayant manifesté publiquement leur joie dans des lieux publics à l’égard du Maroc à la suite de ses brillants succès sportifs en Coupe du Monde de football 2022 au Qatar ont été arrêtés, interpellés et menacés par les policiers à Alger.

Selon diverses informations recueillies et recoupées par nos soins, une dizaine d’arrestations ont été effectuées au niveau de plusieurs quartiers populaires à Alger notamment à la sortie de cafétérias ou de restaurants ayant abrité d’importants regroupements à l’occasion des matchs de la sélection marocaine en Coupe du Monde de football 2022. Des supporters ayant crié leur joie dans la rue ou tenté de se rassembler spontanément après les brillantes victoires de l’équipe nationale marocaine ont été appréhendés rapidement par des policiers en civil et en tenue dépêchés pour surveiller, et empêcher, tout mouvement de foules favorables aux succès sportifs du Maroc dans les rues d’Alger.

Selon nos informations, ces arrestations ont été suivies par des interrogatoires ou des auditions qui n’ont pas donné lieu à des placements en garde-à-vue. Les supporters ou fans algériens de l’équipe du Maroc ont été sermonnés, avertis et relâchés ensuite. Dans les commissariats, il leur a été clairement expliqué que le Maroc est un pays ennemi qui veut du mal à l’Algérie et avec lequel les relations bilatérales sont totalement rompues. Dans ce contexte, il est interdit d’afficher ostensiblement tout soutien affectif ou appui public à l’équipe marocaine de football afin de ne pas « valoriser » les succès de cet « ennemi » qui veut du mal à l’Algérie. Les supporters interpellés et relâchés ont été abasourdis par ces remontrances que les esprits sensés peinent toujours à expliquer ou justifier en Algérie.