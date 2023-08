Exclusif. Encore une fois, l’Algérie se substitue officiellement au Polisario et prouve le caractère fantomatique de la RASD

Ce sont les autorités algériennes qui, à chaque occasion, s’ingénient elles-mêmes à démontrer l’incurie du Polisario et de son avatar la République arabe socialiste démocratique (RASD).

La preuve est venue cette fois-ci de la Direction des médias au sein du ministère de la Communication algérien qui a adressé un courrier officiel aux journaux et chaînes de télévisions et radios algériens afin de les inviter à une activité interne de la Rasd et du front Polisario.

L’invitation envoyée le 31 juillet 2023 concerne la tenue de la onzième édition de l’Université d’été des cadres de la Rasd et du Polisario qui tient du 1er au 15 août dans la localité de Boudouaou en Basse Kabylie dans la wilaya de Boumerdès.

La Direction des médias au ministère de la Communication algérien demande aux médias de son pays d’assurer la couverture médiatique nécessaire pour cet événement qui théoriquement ne relève pas de ses compétences.

Ainsi, le pouvoir algérien ne fait que corroborer les thèses marocaines qui insistent sur le fait que le premier protagoniste dans le conflit du Sahara occidental est bel et bien l’Algérie et non le Polisario ou encore moins la Rasd qui plusieurs décennies après leur naissance ne disposent d’aucune structure administrative viable digne de ce nom.