Exclusif. Energies renouvelables: à coup d’investissements de plusieurs milliards, les Italiens lorgnent le potentiel du Sahara au Maroc

Les Italiens vont entrer dans la course pour l’exploitation du grand potentiel qu’offrent les régions du Sahara en matière d’énergies renouvelables. Et ils sont prêts à miser plusieurs milliards de dirhams à cette fin.

De sources bien informées, Maghreb-Intelligence apprend ainsi qu’un groupe italien, leader dans son domaine, va annoncer dans les semaines à venir un gigantesque projet d’investissement dans l’énergie éolienne qu’il compte installer en offshore dans la région de Tan Tan (localité dite Chbika).

L’option de construire des éoliennes sur la terre ferme étant compliquée au vu du foncier nécessaire et de plus en plus coûteux, les investisseurs italiens en question ont choisi d’installer des éoliennes sur des plateformes flottantes en pleine mer.

Selon nos sources, les tractations avec les autorités marocaines sont en cours depuis plusieurs mois en attendant une concrétisation très prochainement.