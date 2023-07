Exclusif. Football : comment Alger veut exploiter à tout prix la visite de Mbappé dans le pays natal de sa mère 

Après un séjour de quelques jours au Cameroun, d’où son père est originaire, Kylian Mbappé pourrait prochainement faire un voyage en Algérie, pays de sa mère. Et cette visite est tant attendue par les autorités algériennes qui activent très discrètement dans les coulisses pour convaincre l’entourage familial de la star française du football mondial de programmer rapidement ce séjour algérien qui alimente des discussions importantes au sein même du Palais Présidentiel d’El-Mouradia à Alger.

En effet, nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources algériennes bien introduites au sein de la Présidence algérienne que le voyage de Mbappé est un dossier sur lequel travaille sérieusement en « haut lieu » des conseillers du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier veut exploiter massivement le buzz international qui sera créé autour de la venue sur le sol algérien de celui qui est présenté actuellement comme le meilleur joueur de football au monde. La Présidence algérienne veut ainsi s’occuper de la prise en charge du séjour de Mbappé en le conviant lui ainsi que toute sa famille à un circuit bien étudié qui permettra à la star mondiale et ancien champion du monde de football de visiter des sites historiques à Alger et dans les environs de la capitale algérienne.

Bain de foule dans certains quartiers emblématiques et populaires, cortèges officiels et la garde présidentielle sera mobilisée par Abdelmadjid Tebboune pour assurer la tranquillité et la sécurité de Kylian Mbappé ainsi que toute sa famille qui va l’accompagner. A ce sujet, la présidence algérienne a instruit l’ambassadeur algérien à Paris de fournir toutes les assurances et garanties à la famille de Mbappé en les invitant cordialement à séjourner en Algérie. La star française n’a certainement pas besoin d’argent pour voyager avec sa famille à Alger, mais les autorités algériennes veulent proposer des prises en charge locales et assurer la logistique des déplacements de l’attaque du PSG dans les régions qu’il souhaite visiter.



La Présidence algérienne sait pertinemment que la mère de Kylian Mbappé Fayza Lamari, d’origine kabyle, est la personnalité la plus influente de l’entourage du joueur français et son agent attitré. Des diplomates algériens ont commencé ainsi à l’approcher et contacter les membres de son entourage pour lui faire des propositions qui « faciliteront » le séjour du joueur international en Algérie. Ces propositions, attestent nos sources, visent également à convaincre Fayza Lamari de demander à Mbappé d’accepter de rencontrer des personnalités sportives algériennes, anciennes gloires de l »équipe nationale de football du pays, mais aussi des personnalités politiques et une audience personnelle avec le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a été présenté par les émissaires du pouvoir algérien à Fayza Lamari comme un grand amoureux du football et un fan des performances de son fils Mbappé. Mais en vérité, le président algérien Tebboune veut surtout surfer sur le buzz que vont créer inévitablement les images qui immortaliseront le déplacement de Mbappé au Palais Présidentiel d’El-Mouradia.

Une autre opportunité pour offrir une belle stature internationale au président algérien qui entretient actuellement une relation très froide avec l’établissement français. Pour l’heure, il demeure difficile de savoir si Fayza Lamari a cédé aux chants de sirènes des émissaires du pouvoir algérien, mais le forcing du lobbying du régime algérien est toujours en cours dans ce dossier. Selon nos sources, Alger voudrait accueillir Mbappé d’ici la fin de ce mois de juillet en cours, soit bien avant la reprise des entraînements et compétitions sportives des grands clubs européens au mois d’août prochain. Là encore, des négociations sont en cours afin d’aboutir à un accord définitif entre Fayza Lamari et les intermédiaires désignés par les autorités algériennes pour superviser ce dossier transformé en une « affaire diplomatique de grande importance » pour les détenteurs du pouvoir à Alger.