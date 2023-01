Exclusif. Guerre fratricide entre les renseignements extérieurs DDSE et intérieurs DGSI en Algérie 

Au moment où l’establishment algérien se sent plus que jamais en danger à cause du renforcement approfondi des relations militaires entre le Maroc et Israël, les appareils sécuritaires les plus névralgiques du système algérien creusent leur division à cause d’une véritable guerre fratricide dans le sillage d’une véritable crise de leadership.

C’est effectivement ce qui est en train de miner de l’intérieur le fonctionnement des services secrets algériens. Privés depuis 2019 d’un véritable patron et de coordinateur capable de « tenir la baraque », les services de renseignements algériens sont plongés depuis plusieurs dans une lutte de clans qui oppose le renseignement intérieur, à savoir la Direction générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), au renseignement extérieur, à savoir la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure (DDSE).

Des sources bien informées et bien introduites à Alger ont confirmé à Maghreb-intelligence que le général-major M’henna Djebbar, le patron du renseignement extérieur, a lancé plusieurs manœuvres visant à déstabiliser la DGSI dirigé depuis juillet 2022 par le général-major Djamel Kehal Medjdoub. Des « coups bas » ont été récemment orchestrés par la DDSE pour torpiller certaines opérations de la DGSI qui s’est retrouvée contrainte de faire profil bas et de revoir certains de ses dispositifs.

Ces « coups bas » des services de M’henna Djebbar s’expliquent par l’ambition de ce dernier de s’emparer de tous les pouvoirs à la tête des services. Selon nos sources, M’henna Djebbar lorgne la DGSI depuis de longs mois et s’estime lésé par Abdelmadjid Tebboune qui s’est contenté de lui attribuer uniquement la direction de la DDSE qui est un service disposant de moyens beaucoup plus limités et un champ d’action nettement moins prestigieux par rapport à la puissante DGSI, le service le plus puissant et le mieux équipé de toutes les directions de l’ex-DRS.

D’après les informations dont dispose Maghreb-intelligence, les partisans de M’henna Djebbar ne cessent de multiplier les pressions pour réclamer la fusion de la DDSE avec la DGSI afin de pousser à la sortie Djamel Kehal Medjoub et créant ainsi un contexte favorable au couronnement définitif de M’henna Djebbar qui rêve de devenir la nouvelle incarnation du « général Toufik » de la « Nouvelle Algérie ».