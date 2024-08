Exclusif. Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, quitte le CA de Moussafir Hôtels

Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), a quitté récemment le Conseil d’administration de la chaîne Moussafir Hôtels qui gère les hôtels Ibis au Maroc, apprend Maghreb-Intelligence de sources bien informées.

En plus de Hamid Bentahar, c’est aussi «Accor Gestion Maroc» qui quitte le CA de Moussafir Hôtels alors que Mohammed Amine Echcherki a été maintenu dans son poste d’administrateur et de Président Directeur Général jusqu’à la fin de l’exercice de l’année 2029, soit pour six années supplémentaires.

Selon nos sources, le dépôt légal des décisions du CA de Moussafir Hôtels a été effectué auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca, le 7 Août 2024.