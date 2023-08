Exclusif. Ibtissam Hamlaoui, la redoutable lobbyiste qui manipule des opposants contre les patrons des services algériens

Ibtissam Hamlaoui est devenu un visage politique connu en Algérie depuis sa désignation le 12 mai 2022 comme nouvelle présidente du Croissant-Rouge Algérien. La Jeune femme âgée de moins de 43 ans était une habituée jusque-là des plateaux des télévisions où elle utilisait sa féminité pulpeuse pour reproduire la propagande du régime algérien notamment lorsqu’il s’agissait d’insulter le Hirak, diffamer ses leaders ou invectiver le Maroc et ses autorités, l’ennemi présenté comme éternel par les dirigeants algériens.

Mais depuis son entrée fracassante au sein du pouvoir algérien grâce à un parrainage surprenant du clan présidentiel de Tebboune, la présidente du Croissant Rouge algérien s’est transformée en une redoutable lobbyiste qui active dans les coulisses pour aider certains cadres influents du clan Tebboune à affaiblir les services secrets et leurs principaux dirigeants.

Il faut savoir effectivement que les services secrets algériens ont pondu des notes accablantes contre Ibtissam Hamlaoui retraçant ainsi son parcours chaotique au sein de la section française du FLN à Paris et ses liaisons sulfureuses, voire intimes, avec de nombreux anciens dirigeants du régime Bouteflika. Le Palais présidentiel d’El-Mouradia a refusé de tenir compte de ses recommandations des services secrets et le clan Tebboune a préféré promouvoir coûte que coûte Ibtissam Hamlaoui pour des raisons claniques liées à des agendas obscurs. Parmi ses principaux soutiens, nous retrouvons également le patron de la Police algérienne, Farid Zineddine Bencheikh, qui a adressé à la présidence algérienne des rapports contrecarrant les notes des renseignements algériens.

Aujourd’hui, la jeune dame profite de ses soutiens en haut lieu et se venge des services de renseignement en orchestrant une véritable propagande contre le général-major M’henna Djebbar et ses autres collaborateurs au niveau du renseignement extérieur algérien. Pour atteindre cet objectif de déstabilisation, Ibtissam Hamlaoui a mobilisé des opposants algériens établis à l’étranger notamment un activiste réputé pour avoir exercé par le passé au sein des services secrets et dont l’expérience malheureuse s’est achevée par des échecs professionnels remarquables alimentant de nombreuses frustrations personnelles qui l’ont conduit à entretenir une haine viscérale à l’encontre de cette institution névralgique du régime algérien.

Le plus étonnant est que Ibtissam Hamlaoui a noué cette alliance en sachant pertinemment que cet activiste est favorable au Maroc et défend les thèses marocaines contre les positions du régime algérien. Ibtissam Hamlaoui a elle-même était l’une des pièces maîtresses de la propagande anti-marocaine lancée depuis 2021 par le pouvoir algérien mobilisant tout l’appareil médiatique lourd du pays. La jeune présidente du Croissant Rouge alimente ainsi en infos cet activiste pro-marocain ainsi que tout son réseau alors qu’elle est elle-même l’une des marques de fabrique du « Maroc Bashing ». Étrange incohérence, mais pour défendre ses intérêts et déstabiliser les responsables des services secrets, la jeune femme est prête à tout.