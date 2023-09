Exclusif. Inauguration officielle de la Tour Mohammed VI et du Grand théâtre de Rabat avant fin octobre 2023

Il s’agit de deux gigantesques monuments architecturaux qui devraient définitivement changer la face de la capitale du royaume du Maroc. Depuis son accès au trône en 1999, le roi Mohammed VI a décidé de donner un coup de jouvence à Rabat, une ville qui avait depuis longtemps pris des rides.

Le souverain alaouite devrait inaugurer à la fin du mois d’octobre le Grand théâtre de Rabat. Un édifice qui constitue l’un derniers ouvrages de l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid et dont le coût de construction va avoisiner les 200 millions de dollars. La majestueuse et futuriste bâtisse qui s’étend sur 25 400 m2 qui peut accueillir 2000 spectateurs se trouve à 700 mètres d’une autre construction qui va devenir tout autant emblématique de la ville de Rabat.

Il s’agit de la Tour Mohammed VI. Un gratte-ciel de 55 étages, d’une hauteur de 250 mètres et qui aurait coûté 350 millions de dollars à son promoteur, le magnat de la finance Othmane Benjelloun.

La Tour Mohammed VI abritera des composantes à usage hôtelier, résidentiel, de bureaux et des commerces. La construction a été menée la TGCC, leader marocains des travaux publics et du bâtiment, de SIXCO, filiale du mastodonte China Railway Construction Corporation International (CRCCI) et du groupe belge BESIX, qui a réalisé le Burj Khalifa de Dubaï.