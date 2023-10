Exclusif. Kamel Daoud quitte l’Algérie et s’installe en famille en France 

Le célèbre écrivain francophone Kamel Daoud, l’un des plus brillants écrivains de sa génération, a quitté l’Algérie pour s’établir en France. Selon diverses sources proches de l’entourage de l’auteur de « Meursault, contre-enquête », ce départ vers la France serait cette fois-ci un projet d’émigration familiale qui risque de durer de nombreuses années. En effet, Kamel Daoud semble avoir pris la décision radicale de quitter l’Algérie et d’installer sa famille à Paris à la suite d’intenses pressions dont il faisait l’objet depuis l’été 2022.

Et pourtant, jusqu’au 25 août 2022, Kamel Daoud entretenait d’excellents rapports avec le régime Tebboune. Il fut même accueilli avec tous les honneurs au début du mois de juin 2021 au Palais Présidentiel d’El-Mouradia pour s’entretenir en exclusivité avec le Président Abdelmadjid Tebboune. Mais la vie de Kamel Daoud a basculé dans une nouvelle dimension en Algérie depuis le 26 août 2022 lorsqu’il avait invité le président français à un dîner inédit en privé dans le restaurant de l’’hôtel Liberté d’Oran. Cette étape du périple oranais et algérien d’Emmanuel Macron n’était pas prévue initialement dans l’agenda officiel qui fut négocié entre Alger et Paris pour encadrer la visite du prestige du président français.

Effarouchées par cette spontanéité déplacée, les autorités algériennes qui n’ont pas été informées préalablement par Kamel Daoud au sujet de l’organisation de ce dîner privé ne cachent pas leur colère et la Présidence algérienne s’est sentie particulièrement humiliée par l’attitude cavalière de l’écrivain francophone qui a affiché ainsi ostensiblement son « amitié » avec Emmanuel Macron.

Le 13 septembre 2022, le fameux hôtel Liberté à Oran, où le président français Emmanuel Macron a dîné en privé le 26 août avec Kamel Daoud a été contraint de fermer ses portes sur ordre de la wilaya d’Oran. Trois autres hôtels du groupe à Oran, propriété de l’homme d’affaires et mécène Mohamed Affane, ont également été fermés dans la foulée.Officiellement la Wilaya d’Oran a invoqué des « raisons techniques » liées à des exigences d’hygiène et de conformité à certaines normes de sécurité. Mais, en vérité, il s’agissait de simples représailles contre Kamel Daoud et son initiative individuelle qui a pris de court la Présidence algérienne en suscitant son courroux.

Et depuis cet épisode, le célèbre écrivain francophone algérien a perdu ses relais au sein du régime Tebboune. Pis encore, des services de sécurité auraient exercé des pressions sur Kamel Daoud pour lui réclamer des explications et des comptes rendus détaillés sur sa rencontre personnelle avec Emmanuel Macron. Kamel Daoud a tenté de gérer ces pressions mais l’atmosphère est devenue, par la suite, invivable pour celui qui avait remporté les prix François-Mauriac de la région Aquitaine et le prix des cinq continents de la Francophonie.

C’est dans ce contexte que Kamel Daoud finit par organiser son départ en France accompagné par sa famille alors que par le passé, il séjournait régulièrement en France sans céder aucunement à la tentation de l’émigration et retournait à chaque fois dans son pays natal pour retrouver ses compatriotes. Cette fois-ci, certifient nos sources, Kamel Daoud n’a plus remis les pieds en Algérie depuis presque deux mois et son installation en France semble partie pour… durer. Encore une perte pour l’intelligentsia algérienne qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre.