Exclusif. La DGSI en France saisie pour des menaces caractérisées contre la sécurité des opposants algériens exilés 

La Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), l’organisme en charge de lutter contre le terrorisme, anticiper et déjouer les cyberattaques, surveiller et contrer les dispositifs d’espionnage, a été saisie discrètement par des alertes concernant des menaces très sérieuses qui se profilent contre l’intégrité physique de plusieurs opposants algériens établis sur le territoire français.

Selon ces alertes, des plans ont été établis par des réseaux criminels visant à attenter à la vie de certains opposants algériens très actifs en France et qui dérangent fortement l’actuel pouvoir algérien. Ces réseaux criminels sont constitués de réseaux basés dans la région de Saint-Denis, la banlieue chaude de Paris. Il s’agit, selon nos informations, d’un ancien boxeur algérien établi dans cette banlieue de Paris qui a été missionné par un homme d’affaires algérien, mais titulaire de la nationalité française, très proche de l’entourage d’Abdelmadjid Tebboune pour pister et localiser des opposants algériens afin de l’espionner et ensuite de leur tendre un guet-apens.

Selon les données communiquées par ces alertes, ce guet-apens sera potentiellement préparé pour voler les smartphones, objets personnels et tout matériel qui pourrait permettre à remonter à des sources bien introduites à Alger et donnant des informations sensibles aux opposants exilés en France.

Selon toujours ces alertes, au moins deux individus dangereux sont lâchés dans la nature à Paris pour pister et passer éventuellement à l’action, à savoir agresser et s’en prendre à l’intégrité physique des opposants ciblés par ces réseaux criminels. D’après nos sources, la DGSI devra ouvrir une enquête pour stopper ces menaces qui pourront porter dangereusement atteinte à l’ordre public en France.