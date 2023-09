Exclusif. La facture très salée de l’hébergement de la fille de Chengriha dans un hôtel de luxe à New York provoque un scandale en Algérie

Depuis plus de deux mois, le séjour de la fille de Said Chengriha, le puissant patron de l’Armée algérienne, à New York suscite une énorme polémique dans les différents salons algérois. Officiellement, la fille du Chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne, a été mutée de Genève vers New York pour occuper un poste au sein de la Représentation permanente de l’Algérie auprès de l’ONU.

Après avoir accumulé une expérience controversée au Consulat Général d’Algérie à Genève, la fille de Said Chengriha a bénéficié d’une promotion inédite dans le circuit diplomatique algérien en se retrouvant à New York au sein des institutions les plus prestigieuses de l’ONU dont le complexe administratif est situé au bord de l’East River dans l’arrondissement de Manhattan. Mais ce n’est pas la nomination en soi de la fille de Chengriha qui a scandalisé les connaisseurs les plus avertis du régime algérien.

Pour l’heure, trois enfants de Chengriha travaillent ou résident à l’étrager et cet exil doré est devenu une cruelle banalité. Un fils à Paris au niveau de l’Ambassade d’Algérie, une fille à la direction d’une stratégique filiale de Sonatrach à Londres et une deuxième fille à New York en tant que diplomate. Les enfants de Said Chengriha mènent effectivement une vie de princes en Occident alors que leur père vante régulièrement les vertus d’une alliance renforcée et solide avec la Russie de Vladimir Poutine.

En vérité, c’est les conditions de vie et d’hébergement de la deuxième fille de Chengriha à New York qui suscite un véritable scandale. La petite protégée du Chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne est prise en charge, tous frais payés par l’Etat algérien, dans un luxueux hôtel à New York en attendant que la Diplomatie algérienne lui trouve un logement de fonction dans un arrondissement paisible et soigné de New York.

Selon les sources de Maghreb-intelligence, la fille de Chengriha est prise actuellement en charge dans le célèbre Trump International Hotel and Tower New York où le prix d’une chambre peut atteindre jusqu’à 800 voire 900 dollars US par nuit. La fille du puissant général algérien réside depuis presque deux mois dans cet hôtel, attestent nos sources, provoquant ainsi une facture très salée et des dépenses faramineuses qualifiées par de nombreux acteurs du sérail algérien de « scandaleuses » et d' »insolentes ».

Face à ces critiques qui se font, désormais, entendre ouvertement dans les couloirs du ministère des Affaires Etrangères à Alger, des instructions ont été communiquées pour trouver rapidement une solution d’hébergement acceptable et rapide à la fille de Said Chengriha. Le patron de l’Armée algérienne est pressé également d’en finir avec ces critiques qui visent les conditions de vie de sa fille à New York car les polémiques entourant ses enfants et sa famille commencent à le perturber très sérieusement en jetant le discrédit sur les valeurs de probité qu’il prétend défendre publiquement au sein de l’Institution militaire.