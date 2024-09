Exclusif. La famille El Joumani se renforce dans le secteur de l’immobilier

La famille El Joumani essaie de renforcer sa position dans le secteur de l’immobilier et cette fois à l’intérieur du Maroc. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, Sidi Brahim et Sidi Mohamed Ali, deux membres de cette célèbre famille sahraouie, viennent de créer une société dédiée à l’immobilier dans la ville de Témara dans la banlieue de la capitale Rabat.

Dénommée El Joumani Taâmir, cette nouvelle société part avec un capital social de 100.000 répartis en 1.000 actions détenues par les deux frères alors que le représentant légal est Sidi Brahim El Joumani.

La famille El Joumani est déjà présente dans le secteur de l’immobilier avec 7 filiales du Groupe El Joumani, mais qui s’activent essentiellement au Sahara.

Le Groupe familial, que dirige Sidi Mokhtar, est également présent dans divers secteurs de l’industrie comme le stockage et la distribution des produits pétrolier, la pêche, le traitement et la commercialisation des produits de la mer, le transport urbain, le transport routier de personnes et de marchandise, le commerce, l’éducation et le sport.

Le Groupe est doté aussi de plusieurs structures dédiées aux actions humanitaires et de bienfaisance.