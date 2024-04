Exclusif. La sévère mis en garde adressée par les autorités du Niger et du Mali à Alger par le biais de Moscou

Comme il a été révélé par notre Rédaction le 16 avril dernier, la Russie est entrée en jeu dans la très complexe crise diplomatique opposant le Mali et le Niger à l’Algérie depuis de longues semaines, une crise ponctuée par plusieurs pics de tensions et de critiques sévères adressées par Bamako et Niamey à Alger avec en sus des reproches virulents dans plusieurs dossiers sensibles comme la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l’émigration clandestine, etc. Cette fois-ci, les autorités de transition au Niger et au Mali ont préféré transmettre un message direct et franc aux dirigeants du régime algérien par le biais de la Russie, puissance mondiale entretenant historiquement des liens forts avec le pouvoir algérien. Et ce message se résume à une sévère mise en garde que les gouvernements maliens et nigériens ont chargé Moscou de transmettre et d’expliquer à Alger. Une mise en garde liée aux controversées positions algériennes au profit des mouvements séparatistes, armés et certaines figures politiques radicales menaçant la stabilité les deux importants du Sahel. « Le message est clair, net et précis. Il se résume ainsi : ne faites comme la France, ne vous ingérez plus jamais dans nos affaires internes, cessez de soutenir les mouvements radicaux qui menacent notre sécurité et n’entretenez aucun rapport avec nos opposants nationaux. Sinon, vous subirez le même sort que la France », nous confie une importante source diplomatique très proche de ce dossier qui a fait l’objet d’intenses discussions lors des travaux de la deuxième session des consultations politiques algéro-russes qui s’est tenue à Alger le 14 avril dernier en présence du Représentant spécial du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov. La partie russe a expliqué avec des termes clairs les attentes des autorités de transition du Niger et du Mali, les deux nouveaux partenaires majeurs de la Russie dans le Sahel. Les interlocuteurs russes des dirigeants algériens ont expliqué que l’Algérie est aujourd’hui dangereusement diabolisée et péjorativement connotée au Niger et au Mali en raison d’un comportement « impérialiste » qui ressemble à une pâle copie au comportement hautain et paternaliste de la France avec ces deux pays africains. Les dirigeants maliens et nigériens ne tolèrent plus aucune ingérence dans leur pays de la part d’Alger et refusent catégoriquement que les autorités algériennes approchent des personnalités nationales de leur opposition comme le fait par exemple le régime Tebboune avec le controversé imam radical malien l’imam Mahmoud Dicko, la figure centrale de l’opposition aux autorités de transition à Bamako. Par ailleurs, les dirigeants du Niger et du Mali exigent que l’Algérie cesse de nourrir toute proximité avec des mouvements armés, séparatistes ou terroristes qui écument la région. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, les nouveaux régimes au pouvoir à Bamako et Niamey ont clairement fait comprendre qu’ils n’hésiteront pas à rompre leurs relations avec l’Algérie et la blacklisteront pour toujours. Le message est bel et bien parvenu à Alger. Mais les dirigeants algériens ne semblent pas encore disposés à l’assimiler comme il se doit. Nous ferons de nouvelles révélations sur ce sujet très complexe dans nos prochaines éditions.