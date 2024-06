Exclusif. La star du Raï Cheb Khaled et plusieurs artistes algériens refusent de participer à un clip de campagne glorifiant le président Tebboune 

Le Roi du Raï, Cheb Khaled, et de nombreux autres artistes algériens ont refusé catégoriquement de participer ou de chanter dans un clip de propagande et de campagne électorale glorifiant Abdelmadjid Tebboune et son bilan. Selon nos sources, Cheb Khaled a été approché ces derniers jours par une équipe dépêchée par un conseiller d’Abdelmadjid Tebboune en vue d’entamer avec lui des négociations directes cherchant à le séduire et le convaincre de faire partie d’un noyau d’artistes composant une chanson dédiée à la gloire d’Abdelmadjid Tebboune, le président algérien qui devrait être prochainement candidat à un deuxième mandat présidentiel successif.

Le Roi du Raï a décliné gentiment cette curieuse proposition préférant, attestent nos sources, indiquer aux émissaires dépêchés à Paris depuis Alger qu’il ne veut plus associer son image à la moindre action politique menée en Algérie. Cependant, selon d’autres interlocuteur bien introduits au sein de l’entourage du King, ce refus s’explique aussi par les brimades médiatiques et l’acharnement inédit dont Cheb Khaled avait souffert depuis le début du mandat présidentiel de Tebboune en raison de ses liens affectifs et familiaux avec le Maroc, le voisin diabolisé et honni par le régime algérien.

Cheb Khaled demeure traumatisé par les critiques très violentes et acerbes qui s’étaient abattues sur lui de 2021 jusqu’à 2024 parce qu’il a refusé de « soutenir son propre pays » contre ce voisin maléfique qui est le Maroc. Cette mésaventure personnelle a profondément changé Cheb Khaled qui n’a plus fait d’apparition publique en Algérie prenant ainsi sa distance vis-à-vis de son pays natal à cause de la persécution médiatique et politique dont il fut victime.

Nos sources soulignent enfin que le fameux clip de campagne d’Abdelmadjid Tebboune en faveur de son 2e mandat sera réalisée par une femme artiste algérienne toute seule. L’identité de cette artiste n’a pas encore été dévoilée et le projet de ce clip n’en est encore qu’à ses débuts alors que la campagne électorale pour l’élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain est censée commencer au cours du mois d’août prochain.