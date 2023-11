Exclusif. La Suisse lance un programme pour attirer les riches algériens voulant fuir le pays

Les autorités suisses ont lancé en toute discrétion un programme ambitieux pour attirer les entrepreneurs et riches algériens désireux de fuir le pays ou ayant entamé des démarches pour préparer leur installation à l’étranger. Selon diverses sources diplomatiques contactées par nos soins, l’ambassade de Suisse à Alger a fait parvenir aux autorités fédérales helvétiques des propositions pour augmenter le nombre de visas d’affaires délivrés au profit des opérateurs économiques algériens. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de séduction visant à appâter les riches algériens qui envisagent de quitter le pays pour échapper à la dégradation de ses conditions économiques et qui nourrissent l’ambition de préserver leurs actifs financiers face aux mesures de rétorsion décidées arbitrairement par les autorités algériennes au cours de cette année 2023. Redressements fiscaux, enquêtes judiciaires poussées, contrôles approfondis de la sécurité sociale, des directions de commerce ou de l’inspection des impôts, les entrepreneurs algériens font effectivement l’objet depuis le début de cette année 2023 d’une véritable traque dans le but est de permettre au régime algérien de renflouer ses caisses avec des fonds soutirés au secteur privé.

Un secteur diabolisé par le régime Tebboune qui ne tolère pas l’accumulation des richesses entre les mains des hommes d’affaires qui pourront par la suite jouer un rôle politique déterminant dans la prise de décision au sein du pouvoir algérien. Les conséquences de cette politique violente sont désastreuses : des entrepreneurs quittent massivement le pays, installent leurs familles à l’étranger et tentent de transférer leurs actifs financiers dans la plus grande discrétion vers l’étranger pour s’offrir une nouvelle vie dans des pays beaucoup plus accueillants pour les personnes aisées. La Suisse a pris conscience de ces enjeux et ne veut pas laisser filer cette opportunité d’accueillir sur ces territoires de nouvelles personnes fortunées comme c’est déjà le cas de la France ou de l’Espagne, les deux pays européens qui tirent le maximum profit de l’installation sur le territoire des businessmans algériens ayant fui leur pays.

C’est dans ce contexte que des mesures ont été prises au niveau de l’ambassade de Suisse à Alger pour augmenter significativement les délivrances des visas d’affaires. Une mesure qui vient renforcer des initiatives ayant commencé depuis 2022, année pendant laquelle le climat économique algérien a commencé à se détériorer dangereusement sous la chape de plomb autoritaire du régime Tebboune. Selon les données recoupées et obtenus par nos soins, l’Ambassade de Suisse à Alger a enregistré une augmentation de 200% de visas délivrés en 2022 par rapport à 2021. Ces chiffres et leur évolution constituent un bon indicateur des domaines d’intérêts des Algériens pour la Suisse notamment en ce qui concerne les personnes les plus aisées. Et pour cause, 20% des visas suisses délivrés à Alger sont dans la catégorie « affaires » ce qui représente une hausse +417% par rapport à 2021. Une hausse inédite et historique témoignant d’une volonté massive des entrepreneurs algériens de séjourner… le plus longtemps possible en Suisse.