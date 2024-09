Exclusif. La visite d’Abdellatif Hammouchi et sa rencontre avec Al Dhaheri aux Emirats ont déclenché la colère noire d’Alger

Les récentes attaques très virulentes contre les Emirats Arabes-Unis et le Maroc lancées par les autorités algériennes s’expliquent par l’importante visite accomplie par le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi. Ce dernier a effectué effectivement du 23 au 26 septembre une visite de travail aux Émirats arabes unis au cours de laquelle il s’est entretenu avec tous les hauts responsables des plus importants services de sécurité émiratis.

A Alger, c’est surtout la rencontre, les pourparlers et les échanges d’Abdellatif Hammouchi avec Ali Obaid Al Dhaheri, président du service de renseignement national des Émirats arabes unis, qui ont suscité les craintes et les appréhensions des dirigeants algériens. Les autorités algériennes déplorent cette proximité qualifiée de « troublante » et de « dangereuse » entre les appareils sécuritaires émiratis et marocains. Alger soupçonne même Abu Dhabi de financer au profit du Maroc le transfert de plusieurs technologies de surveillance et d’espionnage acquis auprès d’Israël. Les dirigeants algériens croient savoir que des financements émiratis conséquents sont mis à la disposition des services marocains pour développer leurs activités dans les pays du Sahel.

Par ailleurs, selon des sources algériennes, la rencontre entre Abdellatif Hammouchi avec Ali Obaid Al Dhaheri n’est guère fortuite et ne relève pas seulement d’une simple réunion protocolaire de coopération entre bons partenaires. Les autorités algériennes soupçonnent les services de renseignement émiratis de monter des opérations communes avec les services secrets marocains dans l’environnement ou le voisinage immédiat de l’Algérie. A Alger, de nombreux dirigeants évoquent ouvertement des « plans subversifs » en cours de préparation par « les services marocains et émiratis » en vue d’étendre leur influence sur des zones stratégiques et sensibles pour les intérêts de l’Algérie.

En clair, l’accueil prestigieux réservé par les Emirats à Abdellatif Hammouchi a été perçu par Alger comme un approfondissement d’une alliance totalement hostile à ses intérêts et sa sécurité nationale. Le développement de l’axe sécuritaire Rabat-Abu Dhabi déplait fortement à Alger, voire il l’inquiète, et les dirigeants du régime Tebboune ont décidé d’exprimer haut et fort leur mécontentement en lançant de très violentes offensives médiatiques ou diplomatiques contre le Maroc et les Emirats Arabes-Unis. C’est ce qui explique, attestent enfin nos sources, les récentes escalades diplomatiques orchestrées par Alger à l’encontre de Rabat et Abu Dhabi.