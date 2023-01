Exclusif. L’Algérie lance une importante opération de lobbying en Afrique du Sud au sein de l’entourage du président de la CAF, Patrice Motsepe

L’Algérie veut à tout prix accueillir et organiser la CAN 2025. Cette prestigieuse compétition sportive africaine est classée comme une priorité absolue par le régime algérien qui veut l’utiliser comme la principale vitrine dévoilant le renouveau de l’Algérie ou l’avènement de la Nouvelle Algérie pilotée par le régime Tebboune. Une Coupe d’Afrique des Nations en 2025 organisée par l’Algérie, c’est aussi un argument électoral phare que le président algérien Abdelmadjid Tebboune veut utiliser pour lancer la campagne de son deuxième mandat présidentiel en prévision des élections présidentielles de 2024.

Mais pour ce faire, l’Algérie doit battre le Maroc, son concurrent le plus solide dans cette course pour l’organisation de la CAN 2025. Et pour battre le Maroc, tous les coups sont permis à Alger. Preuve en est, l’ambassade d’Algérie en Afrique du Sud a été officiellement instruite de lancer une vaste opération de lobbying visant l’entourage du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), le sud-africain Patrice Motsepe.

Selon nos sources, cette opération de lobbying consiste à organiser une série de rendez-vous avec les membres de l’entourage de Patrice Motsepe pour influencer la décision finale du patron de la CAF concernant l’attribution de l’organisation de la CAF 2025. Une décision qui devrait être prise au cours du mois de février prochain. Les autorités algériennes espèrent à travers cette opération réduire le pouvoir d’influence des autorités marocaines sur Patrice Motsepe.

Par ailleurs, Alger a activé également ses relais et contacts au plus haut niveau avec Johannesburg pour convaincre les dirigeants sud-africains d’inciter Patrice Motsepe de privilégier l’Algérie au détriment du… Maroc.

Alger sait pertinemment que Patrice Motsepe est un brillant homme d’affaires influent proche des réseaux affairistes les plus puissants en Afrique du Sud. D’autre part, Patrice Motsepe est aussi le beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Sa sœur Tshepo est mariée à l’actuel chef d’État et son autre sœur Bridgette est l’épouse de Jeff Radebe, membre du parti historique au pouvoir, le Congrès national africain (ANC). Alger compte ainsi bien utiliser ses relations privilégiées avec l’ANC pour faire basculer la balance de la CAF en sa faveur espérant ainsi infliger une importante défaite diplomatique au voisin marocain.