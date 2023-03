Exclusif. L’Algérie s’apprête à offrir le monopole sur un marché stratégique aux entreprises turques

Le lobby truc est très en forme en Algérie. Il ne cesse de percer et de lancer des conquêtes dans différents marchés névralgiques. Et la dernière conquête en date devrait être la fabrication des pipelines et diverses canalisations pour les hydrocarbures, un secteur sensible en Algérie. Il faut savoir à ce sujet que la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, dépense jusqu’à 2 milliards de dollars USD par an pour financer ses investissements dans la modernisation continue de ses infrastructures de transport des hydrocarbures par canalisation et pour lancer de nouveaux projets d’exploitation de pétrole ou de gaz.

Auparavant, ce marché était réservé en priorité à une société publique nationale appelée ALFAPIPE, filiale du groupe étatique IMETAL. Or, cette dernière fait l’objet d’un méga-scandale de corruption en raison de l’importation frauduleuse d’une grande quantité de matières premières, minerais de fer, marquée par des surfacturations ainsi que des pots-de-vin versés par des intermédiaires étrangers d’un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Profitant de cette conjoncture favorable, le groupe turc Tosyali a lancé un important investissement doublé d’une intense opération de lobbying pour convaincre le gouvernement algérien de lui accorder l’accès aux marchés onéreux de Sonatrach de fourniture de pipelines. Le groupe truc qui domine outrageusement le secteur de la sidérurgie en Algérie s’est engagé à concevoir localement ces pipelines à condition de bénéficier d’un accès exclusif et facilité aux commandes du géant algérien de l’énergie Sonatrach.

Le groupe turc a obtenu, selon nos sources, l’accord de principe du gouvernement algérien et un dispositif est en train d’être mis en place pour renforcer ainsi les investissements ainsi que les parts de marchés de Tosyali en Algérie sans subir la moindre concurrence directe ou se confronter à une quelconque compétition avec des acteurs étrangers intéressés par le marché algérien. Encore du pain béni pour le lobby truc qui s’impose comme le véritable bénéficiaire numéro 1 des marchés publics en Algérie.

Il est à rappeler que grâce à sa forte présence en Algérie, le groupe Tosyali a réalisé un chiffre d’affaires, en 2022, de 2 milliards de dollars avec près de 800 millions de dollars USD d’exportation vers l’étranger.