C’est un rebondissement majeur dans les relations algéro-marocaines. Le 30 janvier 2023, le régime algérien a tenu officiellement son « Premier Conseil de Guerre », apprend Maghreb-intelligence, en réunissant tous les dirigeants les plus importants de l’Armée du pays. Contrairement à ce qui a été affirmé par la Présidence algérienne et les autres médias algériens, la réunion présidée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune n’est pas une simple réunion du Haut Conseil de Sécurité, l’instance sécuritaire la plus stratégique du pays.

Des sources bien informées à Alger ont affirmé à Maghreb-intelligence, Il s’agissait d’une réunion purement militaire avec les hauts responsables des corps et directions les plus sensibles de l’Armée Nationale et Populaire (ANP), à savoir l’Armée algérienne. Un Conseil de Guerre inavoué médiatisé par les autorités algériennes pour préparer l’opinion publique nationale et internationale à des évolutions majeures sur le terrain sécuritaire en Algérie. Selon les sources algériennes les mieux informées et crédibles, ce premier Conseil de Guerre a été organisé pour étudier officiellement le scénario d’un affrontement direct avec les forces armées royales du Maroc.

Les rapports militaires soumis à Tebboune accusent le Maroc d’avoir lancé récemment des opérations militaires au-delà du mur de sable qui sépare le Sahara marocain de la zone contrôlée par les milices du Polisario, affirment les mêmes sources à Maghreb-intelligence. L’Armée algérienne croit savoir que le Maroc a multiplié dangereusement les opérations d’intervention dans les zones dites libérées par le Polisario et ces interventions armées s’approchent dangereusement, insistent ces rapports militaires algériens, des frontières algériennes.